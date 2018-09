Zesde zege Bagnaia, Bendsneyder weer puntloos

Bo Bendsneyder slaagde er wederom niet in WK-punten te verdienen. De Rotterdammer, die volgend jaar uitkomt voor het Nederlandse raceteam van eigenaar Roelof Waninge en manager Jarno Janssen, kwam als twintigste over de finish.



In de lichte klasse Moto3 was de Italiaan Lorenzo Dalla Porto de snelste. Hij won zijn eerste grand prix. De Spanjaard Jorge Martin werd tweede, maar nam wel de leiding in de WK-stand over van de Italiaan Marco Bezzecchi, die in de voorlaatste ronde onderuit ging en uitviel.