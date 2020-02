Zeven turnsters in voorselectie Tokio 2020

Nederland heeft zich bij de WK van 2019 als team geplaatst voor de Spelen. Er mogen komende zomer vier turnsters naar Japan afreizen.



Gymnastiekbond KNGU maakte vrijdag de kwalificatieprocedure voor de vrouwen bekend. Turnsters kunnen via prestaties op de EK in Parijs (30 april - 3 mei) en het IAG-toernooi in Den Bosch (23 mei) nog een plaats in de trajectselectie verwerven. Daarna volgen twee interne kwalificatiemomenten, op 14 juni in Nijmegen en op 27 juni bij de NK in Rotterdam. Wiersma maakt daarna de selectie voor de Spelen bekend.

De turnsters Van Pol, Veerman en Volleman zitten in de voorselectie voor de EK. Ook voor dit toernooi zijn er nog twee kwalificatiewedstrijden; op 3 april in Hoofddorp en op 17 april in Heerenveen.