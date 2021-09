Zevenheuvelenloop gaat in november door

Apeldoorn­se mountainbi­kes­ter Anne Terpstra zit er aan het einde van het seizoen mentaal doorheen

5 september Mountainbikester Anne Terpstra is zondag als zesde geëindigd in een wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide, Zwitserland. Het lijf wilde wel, maar het hoofd zat er even helemaal doorheen. De kersverse wereldkampioen, de Engelse Evie Richards won.