Zeventien paarden overleden aan rhinovirus

Bibian Mentel: ‘Geweldig dat ik mijn zoons 18de verjaardag nog heb mogen meemaken’

8 maart Olympisch snowboardkampioene Bibian Mentel (48) geniet van de momenten die ze nog heeft, zei ze zondagavond in de talkshow Humberto op RTL4. Het gaat momenteel iets beter met de tweevoudig Paralympisch Sporter van Nederland. ,,Verzamel herinneringen, geen geld of bezittingen", gaf ze de kijkers mee, met een grote lach op haar gezicht. ,,Er is zoveel liefde om me heen, ik maak me geen zorgen.”