Zilver voor judoka Van Dijke op Grand Prix in Boedapest

19:11 De slag om Norg heeft een winnaar uit de Roompot brigade opgeleverd. Jan-Willem van Schip verraste in de eindsprint de Amerikaan Robin Carpenter (Rally Cycling). Rick van Breda van Monckey Town eindigde als derde. Ploeggenoot en oud-Emmeloorder Peter Schulting uit Lemele zag meerdere ploeggenoten in de top vijftien eindigen en was daar dik tevreden mee. ,,Als ploeg hebben we knap gereden, voor mezelf had ik liever wat verder van voren gekoerst.''