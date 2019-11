Zilver voor Polling op Grand Slam Osaka, brons voor De Wit

In de finale in de categorie onder 70 kilogram was de Japanse Yoko Ono op ippon te sterk voor Polling. Ze was sterk begonnen in de Japanse stad, waar al haar partijen vroegtijdig op ippon werden beslist. De judoka won achtereenvolgens van de Portugese Barbara Timo, de Japanse judoka’s Saki Niizoe en Chizuru Arai en de Duitse Giovanna Scoccimarro, die ze in de halve finale in de laatste minuut via een houdgreep uitschakelde.

Een maand geleden veroverde Polling nog een gouden plak in Abu Dhabi. Daar versloeg ze landgenote Sanne van Dijke, die in Osaka al strandde in de tweede ronde. Samen zullen zij uitvechten wie volgend jaar naar de Olympische Spelen van Tokio gaat.

Juul Franssen, als tweede gerangschikt in de klasse tot 63 kilogram, was na een bye in de eerste ronde ook al na één optreden klaar. De Limburgse verloor van de Japanse Nana Kota op ippon.

De Wit

Op waza-ari won Frank de Wit zijn troostfinale, die hij via de herkansingen bereikte. Hij betrad met de Iraniër Saeid Mollaei de tatami. In de golden score was De Wit de wereldkampioen van 2018 de baas en zo plaatste hij zich voor de partij om brons. Daar kwam de judoka de Japanner Hikaru Tomokiyo tegen.

De Wit, als derde geplaatst, begon met winst op Victor Penalber uit Brazilië en de Duitser Alexander Wieczerzak, de wereldkampioen van 2017 in deze klasse. In de kwartfinale verloor hij met waza-ari van de Rus Toerpal Tepkajev.