Zitskiester Van Impelen na zilveren medaille: Dit is bizar

Op eerdere onderdelen in Pyeongchang had Van Impelen dat goede gevoel nog niet gehad. ,,Op de 'speedonderdelen' (super-G en supercombinatie) lukte het niet. Ik vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik moest om de minuut janken omdat ik van mezelf baalde.''



Na de eerste run van de reuzenslalom stond ze al tweede. ,,Daarna had ik wel meer zenuwen. Maar ik dacht: ik moet in de tweede run precies hetzelfde doen als in de eerste run. En liever dat ik er na vier bochten uitvlieg, dan dat ik te voorzichtig ben en onderaan eindig. Het lukte.''