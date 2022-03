Zoë Sedney snelt naar finale 60 meter horden, Maayke Tjin-A-Lim komt net te kort

Turnbond stelt onderzoek in na provocatie Russische medaille­win­naar: ‘Schokkend gedrag’

De actie van de Russische turner Ivan Koeliak zondag bij de wereldbeker in Doha krijgt een staartje. Koeliak had met witte tape de letter ‘Z’ geplakt op de voorkant van zijn wedstrijdtenue. De letter Z is op heel wat Russische tanks en legervoertuigen te zien die worden ingezet bij de inval in Oekraïne.

7 maart