Zonderland voelt zich 'behoorlijk goed' in aanloop naar WK

Het moet van voor de WK in Nanning zijn geweest dat Zonderland nog eens maanden aan een stuk zonder fysieke klachten kon trainen. Het was het najaar van 2014 en in de Chinese provinciestad prolongeerde hij zijn wereldtitel. Met zijn oefening met twee combinaties van twee vluchtelementen die hem het jaar ervoor in Antwerpen zijn eerste mondiale bekroning hadden opgeleverd. ,,Daarna begon het kwakkelen, bij de EK in Montpellier in 2015'', herinnert hij zich.



Het is een lange opsomming: een duimblessure, een hersenschudding, chronisch ontstoken bijholtes en gekneusde vingers. Een periode vol tegenslagen sloot hij vorig jaar af met een val in de olympische finale in Rio. ,,Natuurlijk was het een klap, maar die had ik deels vooraf al verwerkt. Vanwege mijn beperkte voorbereiding was de kans aanwezig dat het niet goed zou gaan.''