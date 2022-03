Zonta van den Goorbergh debuteert in Moto2 met 24e plaats; Bastianini verrast in MotoGP

Basketbal­ler Kherrazi: ‘Ik vind dat politiek en sport niet samengaan, maar juist dat is in Rusland wel gebeurd’

Het Nederlands basketbalteam speelde gisteren een WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Rusland, terwijl dat land net Oekraïne was binnengevallen. Power forward Mohamed Kherrazi kende angstige momenten en is blij dat hij weer thuis is. ,,Ik vind dat politiek en sport niet samengaan, maar ik heb dat nu juist wel ondervonden.’’

25 februari