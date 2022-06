Zonta van den Goorbergh wil in Assen zijn progressie laten zien: ‘Met al die fans wordt het toch een tikkie specialer’

De spaarzame keren dat Van den Goorbergh een paar dagen in Nederland is, komt het zelden voor dat hij rustig op de stoel zit. Dan staat er krachttraining op het programma om fit te blijven, dan is er een persmoment in Assen of is hij gast bij de talkshow Khalid & Sophie. ,,Het hoort er bij hè. Zo rond Assen is het qua media-aandacht wel een piekmoment in het jaar.”