Zoon van LeBron James getroffen door hartstilstand tijdens basketbaltraining

Bronny komt volgend seizoen uit voor de University of Southern California Trojans, kortweg de USC Trojans, in Los Angeles. Dat is een team in de hoogste afdeling van het collegebasketbal. Hij geldt als een aanstormend talent. Volgens kenners zou hij binnenkort de opstap naar de NBA kunnen maken. Zijn vader liet in het verleden al weten dat het een droom zou zijn om samen in de competitie aan te treden.