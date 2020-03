Zorgen bij paralympiërs: ‘Nooit gedacht dat dit bestaan zo onzeker zou kunnen worden’

Door Arjan Schouten



De wens om op zichzelf te gaan wonen, heeft Diede de Groot (22) maar even laten varen. Meer dan ooit beseft ’s lands sterkste rolstoeltennisster hoe goed ze het heeft bij haar ouders thuis in Oudewater, nu alles in haar leven stilstaat vanwege het coronavirus. ,,Ik moet het normaal bijna volledig van prijzengeld hebben en dat ligt al maanden stil. Qua inkomsten is het eigenlijk gewoon nul, nu. Dus heb ik eigenlijk nog best wel geluk dat ik nog geen huis gevonden heb", zo beseft de geboren Woerdense die alle Grand Slam-toernooien al won. ,,Ik was wel op zoek, maar nu dus even niet meer. Ik hoor om me heen heel veel onzekerheid bij collega’s die wél huur of een hypotheek moeten betalen. Wat ook logisch is.”



Waar de sportwereld volledig stil is gevallen door het coronavirus is ook de impact op het leven van de paralympiërs groot. Het grote doel in Japan is weer ver weg, financieel is er onzekerheid en fatsoenlijk trainen vraagt om aanpassingen. ,,Ik denk dat het tien jaar terug is dat ik voor het laatst drie weken achter elkaar niet op een tennisbaan heb gestaan’’, vertelt De Groot, die noodgedwongen tegen het ouderlijk huis aan staat te meppen, net als vroeger . ,,Tennisbanen zijn dicht. Gelukkig hebben we een vrij oud huis met aan de zijkant een muur met steentjes die allemaal schots en scheef zitten. Goed voor mijn reactiespel.’’