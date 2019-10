Zorgen met het oog op Tokio: ‘Hoe gaan we dit voorkomen?’

Nakaayi verrassen­de opvolger van Semenya met wereldti­tel op 800 meter

30 september De Oegandese atlete Halimah Nakaayi is de nieuwe wereldkampioene op de 800 meter. Ze rende bij de WK in Doha naar het goud in 1.58,04. Ze is de opvolger van Caster Semenya, de Zuid-Afrikaanse atlete die van de internationale atletiekfederatie IAAF niet mocht meedoen aan de WK in Doha.