Zuid-Afrika beëindigt rugbydroom van gastland Japan

De rugbyers van Zuid-Afrika staan in de halve finale van het WK. Ze waren in een volgepakt stadion in Chofu veel te sterk voor gastland Japan (26-3). Zuid-Afrika maakte een einde aan een prachtig WK voor Japan, dat de afgelopen weken verraste met overwinningen op Ierland en Schotland. Zuid-Afrika nam ook revanche voor de verrassende nederlaag tegen Japan van vier jaar geleden in de groepsfase van het vorige WK.

Zuid-Afrika stuit komende zondag in de halve eindstrijd op Wales, dat Frankrijk in een spannend duel versloeg (20-19). Ross Moriarty maakte in de slotfase een beslissende try voor Wales, dat bij rust nog tegen een ruime achterstand aankeek: 10-19. Frankrijk speelde het laatste half uur met een man minder na een rode kaart voor Sebastien Vahaamahina wegens een elleboogstoot.

Volledig scherm Sébastien Vahaamahina moet eraf tegen Wales. © AP

De andere halve finale gaat tussen Nieuw-Zeeland en Engeland. Nieuw-Zeeland rekende zaterdag af met Ierland: 46-14. Engeland versloeg Australië: 40-16.



