Zuid-Afrikaanse golfer Oosthuizen - nummer 13 van de wereld - grote naam op Dutch Open

The Open

Oosthuizen is volgens Slooter niet zomaar een golfer. De 38-jarige Zuid-Afrikaan won in 2010 The Open Championship, een van de vier majors in het golf. In de andere toptoernooien eindigde hij maar liefst zes keer als de nummer twee. Zoals afgelopen mei, toen in het PGA Championship enkel Phil Mickelson iets minder slagen nodig had om te winnen.