Zwangere Marit Bouwmeester wil niet te lang stil zitten: ‘Eerst bevallen, dan olympisch goud veroveren’

De eerste winterstorm stuwt de golven hoog op in de branding. Ideaal zeilweer, maar Marit Bouwmeester is toch blij dat ze binnen in strandtent Aloha in Scheveningen zit. ,,Veel te koud voor mij. Normaal gesproken zou ik op dit moment helemaal niet in Nederland zijn. We trainen dan in Australië of Nieuw-Zeeland op plekken waar het wel lekker weer is.”