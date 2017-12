Dumoulin, Verstappen of Kramer wordt Sportman van het jaar

De vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor koos voor alle categorieën de genomineerden. De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor de live tv-uitzending van het NOS NOC*NSF Sportgala op 19 december plaats. De stemmen van de sporters en coaches tellen voor vijftig procent mee, de stemmen van de juryleden samen voor de overige vijftig procent.



,,2017 was een succesvol jaar, met prachtige prestaties op grote evenementen'', aldus Van de Goor. ,,Het is moeilijk om in elke categorie de genomineerden aan te moeten wijzen. Er zijn veel goede discussies gevoerd binnen de vakjury. Iedereen brengt daarbij zijn eigen visie en ervaring mee. We beoordelen onder andere op criteria als prestatiedichtheid, het niveau van een evenement en de mondiale spreiding van de sport op topniveau.''