108 honden lopen polonaise in Apeldoorn

De oproep aan baasjes om met hun hond de polonaise te komen lopen, heeft de Welkoop in Apeldoorn zaterdag een bomvolle zaak opgeleverd. In totaal 108 honden liepen met begeleiding een rondje door de zaak. Op toepasselijke muziek: 'Who let the dog out?'

Welkoop organiseerde de stunt om te vieren dat het Apeldoornse filiaal de beste in de regio is. ,,We hadden geen idee wat we moesten verwachten'', zegt bedrijfsleider Roy van de Vlekkert. ,,Van tevoren zeiden we: als er 60 komen is het heel mooi.'' Ondanks de drukte en het samenbrengen van 108 hondenkarakters, is alles vlekkeloos verlopen. ,,Een enkel plasje hier en daar, maar verder is er echt niets gebeurd.''