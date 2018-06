12-jarig schaaktalent uit India heeft geen tijd voor Apenheul of stroopwafel

De twaalfjarige Praggnanandhaa Rameshbabu uit India is vastberaden om wereldkampioen schaken te worden. Samen met zijn moeder en zus reist het schaaktalent de hele wereld over om deel te nemen aan schaaktoernooien. Voor het grootmeestertoernooi is hij tien dagen in Apeldoorn. Een dagje Apenheul zit er voor de jonge Indiër niet in. ,,We hebben ons eigen eten meegenomen uit India.''