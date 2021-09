13-jarig meisje misbruikt in schaftkeet door ‘moraalridder’ Rob F. (44) uit Apeldoorn

video Terugweg na feestje eindigt in ravage, Apeldoorn­se tiener bestraft: ‘Wonder dat iedereen nog leeft’

14:39 Hij sukkelde in slaap, raakte van de weg en knalde als 18-jarige met een auto vol vrienden op een boom in Apeldoorn. De terugweg van een feestje werd voor de nu 19-jarige B. D. een nachtmerrie. Vandaag hoorde hij zijn straf. ,,Het is een wonder dat iedereen het heeft overleefd.’’