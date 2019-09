134 bouwprojecten in Apeldoorn onzeker door stikstof-probleem

Theehuis en stationsge­bouw markeren 25-jarig jubileum Vereniging Oud Apeldoorn

16:00 Hoe zou het stationsgebouw er bij hebben gestaan, zonder de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)? Zeker is dat het Theehuis van Berg & Bos zonder de inspanningen van de club tegen de vlakte was gegaan. ,,Het is mooi dat we dit soort tastbare zaken voor elkaar hebben gekregen’’, zegt voorzitter Miny van der Zande. VOA viert zaterdag het 25-jarig bestaan.