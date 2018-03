15-jarige keeper staat na 'kopschop' weer op veld

Het bestuur van WVF neemt de kwestie hoog op. ,,Een incident als dit hoort niet thuis op een voetbalveld", zegt Arjan Jansen, bestuurslid Jeugdzaken. ,,We zijn erg geschrokken dat zoiets bij ons gebeurt. Onze interne tuchtcommissie onderzoekt wat er is gebeurd."

Morgen wordt er een sessie gehouden met de spelers van het betreffende team en hun ouders, vertelt Jansen. ,,Dan wordt ook besproken of en hoe we verder moeten gaan met dit team." WVF heeft het incident zaterdag direct gemeld bij de KNVB", vertelt Van der Leij. ,,Een aantal spelers is namelijk erg geschrokken." CSV laat het incident voorlopig even voor wat het is. ,,De bal ligt bij WVF."