150 eters voor zeewierballetjes en bietenburgers in Ugchelen

Maaike Moulijn, die namens eetgroep VegaVrijdag een van de organisatoren is, weet nog hoe ze vroeger zelf burgers wegkauwde die op karton leken. ,,Echt ontzettend smerig.'' Tegenwoordig is het aanbod ruimer, veel beter en makkelijker te verkrijgen, zegt Moulijn. ,,Ook nu is het nog even puzzelen als je begint, maar als je eenmaal je wegen weet is het veel makkelijker vroeger. En dus ook lekkerder. Wat je nu veganistisch eet is vele malen lekkerder dan wat in de jaren '80 vega was.''