16-jarige jongen opgepakt voor betrokkenheid bij overval Spar-supermarkt in Apeldoorn

Eerdere aanhouding

De arrestatie van de minderjarige is de tweede arrestatie in het onderzoek naar de overval op de Spar-supermarkt. Op 29 januari werd al een 21-jarige man in Leeuwarden opgepakt. De politie denkt hij de overvaller is. De 21-jarige kwam ook in beeld als verdachte bij een andere zaak. Hij wordt ook verdacht van een pinpasdiefstal afgelopen zomer in Apeldoorn. In juni werd een pinpas gestolen en daarna werd er meerdere keren geld van een rekening opgenomen.