17-jarige ten onrechte hardhandig aangehouden: 'Ik dacht dat ik beroofd werd'

De 17-jarige Stiven Sinisterra uit Apeldoorn kreeg maandagavond de schrik van zijn leven, toen hij uit het niets door een aantal politieagenten in burger op hardhandige wijze werd gearresteerd in De Maten in Apeldoorn.

Agenten uit Rotterdam waren op zoek naar een vuurwapengevaarlijke man, en dachten in de 17-jarige Apeldoorner de gezochte verdachte te herkennen. De jongen wordt hardhandig aangepakt, waar hij een hersenschudding, gekneusde knie en een hoofdwond aan overhoudt. De politie zegt excuses te hebben gemaakt aan de jongen.

Agenten observeerden maandagavond een huis in Apeldoorn, waar ze een man in het vizier hadden die verdacht wordt van twee pogingen tot berovingen. Slachtoffers in Vlaardingen en Hendrik - Ido- Ambacht werden vorige week bedreigd met een pistool nadat ze via Marktplaats een afspraak hadden gemaakt voor de verkoop van een telefoon.

Quote Ik zei dat ik geen lucht meer kreeg. Maar ik kreeg te horen dat ik me niet moest aanstellen Stiven Sinisterra

,,Ik verliet met een vriendin van me het huis, lopend. Op een gegeven moment merkte ik dat we achtervolgd werden, ik was bang dat we beroofd zouden worden'', vertelt Stiven. ,,Ik zei nog tegen die vriendin, berg je telefoon maar even op. Het volgende moment werd ik bij mijn nek gepakt, en tegen de grond geduwd. Ik werd in een soort houtgreep vastgehouden, ik zei dat ik geen lucht meer kreeg. Maar ik kreeg te horen dat ik me niet moest aanstellen.''

Handboeien

Stiven wordt gevraagd wie hij is en met wie hij in het huis was. ,,Ik werd geboeid in de auto gezet. En toen kregen ze denk ik via hun oortje te horen dat ze niet de goede hadden en werden mijn handboeien weer losgemaakt en kon ik uitstappen.''

Quote Aangezien er sprake was van een vuur­wa­pen­ge­vaar­lij­ke verdachte namen de agenten geen enkel risico

De politie schrijft in een persbericht dat ze het huis waar de vuurwapengevaarlijke man zich bevond, in de gaten hielden. 'Aangezien er sprake was van een vuurwapengevaarlijke verdachte namen de agenten geen enkel risico. Toen de man uit het huis kwam, werd hij bij verrassing overmeesterd en tegen de grond gewerkt. De overmeesterde man bleek echter niet de verdachte, maar een 17-jarige jongen die ook in het huis verbleef. De 17-jarige jongen werd direct vrijgelaten. De agenten hebben hem excuses aangeboden en uitgelegd waarom het team op deze manier heeft gehandeld.'

Maar volgens Stiven klopt dit niet: ,, Totdat dit persbericht naar buiten kwam wist ik niet waarom ze dit zo hebben gedaan. Ik heb ook geen excuses gekregen van de politie.''

Ander figuur

De agenten houden later in de woning waar Stiven uitkwam alsnog een verdachte aan, een 21-jarige man uit Huizen. ,,Ik heb hem wel eens gezien, ik was op bezoek in dat huis en daar was hij ook. Maar er is vreselijk veel verschil tussen mij en hem, hij heeft wel een donkere huidskleur maar we lijken helemaal niet op elkaar. Ik heb een heel ander postuur, ben slank, 55 kilo.''