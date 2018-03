18-jarige jongen aangehouden na vechtpartij in Apeldoorn

Vrouw (22) bijt omstander na winkeldiefstal in Apeldoorn

10:08 Een 22-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is gisteren opgepakt nadat ze wat gestolen had uit een winkel aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. Bij de aanhouding hielpen omstanders om de vrouw vast te houden, een omstander werd gebeten door de vrouw.