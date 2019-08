18-jarige man langer in cel als verdachte van ‘veroorzaken aanrijding’ op Kayersdijk in Apeldoorn

The Lion King zorgt voor unicum op Openlucht Filmfesti­val in Apeldoorn

11 augustus De vertoning van The Lion King op 31 augustus tijdens het Vue Openlucht Filmfestival is park Berg & Bos is uitverkocht. Het is pas de tweede keer dat er voor een film geen kaarten meer te koop zijn. Vorig jaar gebeurde dat met Mama Mia, maar toen kon het bordje uitverkocht pas op de dag zelf worden opgehangen.