2020 moet in Apeldoorn 'Röntgen-jaar’ worden

De natuurkundige bracht zijn jeugd door in Apeldoorn, en trouwde hier later ook. Reden om hem ‘een blijvende plaats in de Apeldoornse en Nederlandse samenleving te geven', menen de mensen achter de stichting. Onder meer twee Apeldoornse oud-radiologen, Stichting Apeldoornse Monumenten en CODA zijn drijvende krachten achter het initiatief.

De stichting wil onder meer gedenksteen plaatsen voor het huis waar Röntgen opgroeide, aan de Hoofdstraat 171. Ook is het de bedoeling in het Gelre ziekenhuis Röntgen meer zichtbaar te maken, een Röntgenpaviljoen te maken in CODA en een symposium te houden.

In het najaar wordt meer duidelijk over de plannen.