21- jarige Apeldoornse aangehouden na schietincident bij parkeerplaats

VideoEen 21- jarige vrouw uit Apeldoorn is aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident aan de Markerichtersveld in haar woonplaats, afgelopen nacht. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Wat precies de aanleiding was van het incident wordt momenteel onderzocht door de politie. Feit is dat bewoners in de buurt van het onder andere Musketiersveld in Apeldoorn in de nacht van zondag op maandag wakker schrokken van knallen.

Aanhouding

Omstreeks 02.10 uur kregen agenten een melding van een mogelijk schietincident aan de Markerichtersveld. In de straat werden ook hulzen aangetroffen. Volgens getuigen bevond zich nog één persoon in een woning, maar agenten troffen niemand aan.

Door de hulp van getuigen konden agenten niet veel later toch een aanhouding verrichten. De politie kreeg een melding van een wit voertuig dat in Vaassen gesignaleerd was, vermoedelijk hetzelfde voertuig dat betrokken was bij het schietincident in Apeldoorn. Een 21- jarige vrouw is daarop aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en wapenbezit. Ze is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Vuurwapen

Omdat de verdachte mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, gebruikte de politie een zogeheten BGTV- methode. De politie benadert de verdacht(en) dan met een vuurwapen en agenten geven de verdacht(en) een waarschuwing, zodat de verdacht(en) de handen vrij maken, op dat moment kunnen agenten het vuurwapen zien liggen.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Omdat het onderzoek nog verder gaat worden meerdere aanhoudingen door de politie niet uitgesloten.