21 Veluwse gemeenten moeten miljoenen extra ophoesten voor noodlijdende brandweer

Elektrisch groepsver­voer Radio Kootwijk mag de weg niet op

6:15 Staatsbosbeheer mag op Radio Kootwijk geen gebruik maken van elektrisch groepsvervoer om bezoekers mee te vervoeren. De gemeente Apeldoorn geeft op advies van de politie geen toestemming. Locatiemanager Eelco Schurer heeft goede hoop dat het treintje op termijn alsnog de weg op mag. ,,In alle convenanten en plannen spreken we steeds over elektrisch vervoer, omdat dat in deze omgeving het meest past. Dan is het toch gek als dat niet gaat lukken.’’