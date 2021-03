22-jarige Apeldoorner opgepakt voor mishandelen agent na verkeerscontrole

Gezocht: horecaper­so­neel als straks de terrassen weer open mogen

23 maart Na de hoopvolle verwachtingen voor de paasdagen zochten horecaondernemers in Oost-Nederland volop naar mankracht, maar het veranderende perspectief en de verschuiving in de arbeidsmarkt maakt de zoektocht naar personeel loodzwaar. Sinds het begin van de coronacrisis zochten bijna 90.0000 medewerkers werk in een andere sector. ,,Ik ben bang dat ik onvoldoende personeel heb om goede kwaliteit te leveren als we weer open mogen.’’