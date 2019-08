26-jarig slachtoffer van mogelijk opzettelijke aanrijding in Apeldoorn overleden

1,5 miljoen euro voor een rijtjes­huis in Amsterdam? Voor dat bedrag koop je dit in Oost-Nederland

11:56 De advertentie van dit doodgewoon rijtjeshuis in Amsterdam maakte gister de tongen los op social media. Voor het pand in zuid (wat dertien in een dozijn lijkt) leg je namelijk 1.450.000 euro neer. Maar wat kan je van een krappe 1,5 miljoen euro kopen in Oost-Nederland? Een overzicht.