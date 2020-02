26-jarige man uit Apeldoorn opgepakt voor schietpartij aan De Sikkel

Hoe een 1 aprilgrap van de Apeldoorn­se burgemees­ter het plan van kunstena­res Tine doorkruis­te

11:15 Ze vindt ze prachtig. Tine Harleman is enthousiast over de zwijnen van kunstenaar Patrick Visser, die vorige week op de rotonde in de Amersfoortseweg zijn geplaatst. Tegelijk verbaast de inwoonster van Hoog Soeren zich. ,,Ik was veel eerder al in contact met de gemeente Apeldoorn om zwijnen op die rotonde te plaatsen.’’