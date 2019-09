2bike4alzheimer: Fietstocht over Veluwe levert bijna twee ton op voor dementieonderzoek

Start en finish was bij recreatiepark De Boshoek in Voorthuizen. Een van de vijf verschillende routes liep door onder meer via Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. Een andere route van 80 kilometer lang kwam door Apeldoorn.

Impact

Voordat de fietsers van start gingen, verzorgde presentator, acteur en choreograaf Juvat Westendorp de warming up. Het was SBS-presentator Mr. Frank Visser die vervolgens op het podium het woord kreeg: ,,Dementie is een ziekte die ons allemaal kan treffen, ik heb het van dichtbij gezien bij mijn moeder. Het is heel belangrijk dat we gaan fietsen om dementie de wereld uit te helpen. Ook wil ik benadrukken: laten we ervoor zorgen dat mensen met dementie niet in de steek worden gelaten, wij hen niet vergeten en blijven bezoeken.’’