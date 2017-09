'2e Wormenseweg drukste fietsroute Apeldoorn'

Medisch personeel Gelre ziekenhuizen zwemt voor kankeronderzoek

11 september Een team oncologen van Gelre ziekenhuizen zet zich komende zondag in om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze laten hun betrokkenheid bij hun vak zien door deel te nemen aan de sponsorzwemtocht Swim to Fight Cancer, in het Apeldoorns kanaal.