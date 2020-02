3JS en Ruben Annink op Bevrijdingsfestival Apeldoorn

Update + video Brutale inbrekers komen via parkeerdek bij de geldauto­maat van de Dekamarkt in Apeldoorn

14:00 Medewerkers van de Dekamarkt aan de Vlijtseweg in Apeldoorn ontdekten vanochtend rond 06.30 uur een brutale inbraak. Inbrekers hadden zich via een gat in de ruit bij het parkeerdek toegang verschaft tot een pinautomaat in het pand. Waarschijnlijk is er niets buitgemaakt bij de kraak.