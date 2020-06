4,6 miljoen euro voor noodlijdende toeristische sector in Gelderland, speciale app laat zien waar het druk is

updateProvincie Gelderland maakt 4,6 miljoen euro beschikbaar om de toeristische sector te helpen. De sector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Vooral in de eerste periode hebben ze veel verlies geleden, terwijl dat voor veel ondernemers het moment is om inkomsten te krijgen.

Het steunpakket bestaat onder andere uit financiële steun voor ondernemers, maar er wordt ook geld uitgetrokken voor het verduurzamen van toerisme. Zo is er een Green Key-certificaat, waarmee recreatieondernemingen milieuvriendelijker worden geëxploiteerd. Ook komt er een druktemeter, waarmee je snel kunt zien of het ergens te druk is.

Taskforce wordt opgeheven

,,Ik ben blij met de ondersteuning door en samenwerking met de provincie in deze voor de sector zware tijden. Belangrijk om de ondernemers in de vrijetijdssector en de cultuur en erfgoedsector een steun in de rug te geven’’, zegt Ivo Gelsing, voorzitter van Gastvrij-Gelderland.

‘Hittekaart’

Het geld wordt onder meer besteed aan een pilot voor een zogeheten hittekaart. In de maanden juli, augustus en half september wordt daarmee aangegeven hoe druk het is op Gelderse toeristische locaties. Het systeem achter de druktemeter wordt gevoed door 200 medewerkers die vanaf verschillende locaties drie keer per dag aangeven hoe druk het is.

Met een speciale app en op een website kunnen toeristen vervolgens zien waar het druk is. Ze kunnen er dan voor kiezen om drukke locaties te mijden en elders te recreëren. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog (Toerisme): ,,Wat mij aanspreekt van deze pilot is dat het op verschillende manieren kan helpen. Gelderlanders kunnen locaties kiezen die qua drukte bij hun recreatieplannen passen. En toeristische ondernemers worden geholpen met een betere spreiding van bezoekers.’’

Taskforce