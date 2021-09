43 sollicitanten willen burgemeester worden van Voorst: ‘De raad heeft wat te kiezen straks’

De burgermeestersvacature in Voorst heeft een ongekende toestroom gehad: 43 sollicitanten hebben zich gemeld om aan het hoofd van de gemeente te kunnen staan. John Berends, de commissaris van de koning is verantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure.

Er is een grote variatie in het aanbod. Zo zijn er twee (oud-)burgemeesters, 22, 22 (oud-)wethouders, een (oud-)gedeputeerde en zeven (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De andere kandidaten zijn werkzaam (geweest) bij de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 30 tot 63 jaar. Er zijn elf vrouwen die de functie graag in willen vullen.

,,We hebben geen voorspellingen gedaan voor de functie maar we vinden het hartstikke mooi dat er zoveel interesse is”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Een woordvoerder van John Berends geeft aan dat het veertigtal een goed aantal is voor de functie: ,,Voorspellingen doen we nooit, maar de gemeente Voorst is een boeiende gemeente qua formaat. Mogelijk zorgde dat voor interesse onder de sollicitanten. De sollicitanten zijn mooi vertegenwoordigd qua leeftijd en achtergrond. Het is een mooi, breed palet. De raad heeft wat te kiezen straks.”

In oktober worden er gesprekken gevoerd met een aantal sollicitanten. John Berends zal hierna over de sollicitanten spreken met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Voorst. Hierna volgt er een selectie van sollicitanten. Uit deze selectie komt een advies voor de gemeenteraad, die hierna de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast stelt. Samen met het advies van de commissaris van de koning wordt de aanbeveling aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester.

Medio december zal de aanbeveling in de gemeenteraad worden vastgelegd.

De verdeling naar politieke oriëntatie CDA : 11

ChristenUnie : 3

D66 : 1

GroenLinks : 3

Lokale Partij : 5

PvdA : 3

VVD : 11

Ongebonden : 4

Onbekend : 2

