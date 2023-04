5 x hier in Apeldoorn koop je lekkernijen voor het Suikerfeest

Derde klasse Punten­straf blijft Robur et Velocitas achtervol­gen

Op Paasmaandag kaapte Beekbergen de tweede periodetitel voor de neus van Robur et Velocitas weg. Het punt dat Robur na vermeende onregelmatigheden bij de eind januari gespeelde uitwedstrijd tegen Markelo in mindering kreeg, was daar debet aan. De 3-0 zege in de onderlinge confrontatie bezorgde de Apeldoorners zondag een klein beetje genoegdoening.