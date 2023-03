5 x verrassende vegetarische gerechten bij restaurants in Apeldoorn

met video Mi­ni-marathon op Apeldoorn­se atletiek­baan doet wonderen voor COA-kinderen. ‘Even alles vergeten’

Ja, natuurlijk is de officiële afstand van een marathon 42 kilometer en 195 meter. De ‘marathon van 1 kilometer’ voor kinderen uit azc’s in de buurt van Apeldoorn, is dan ook symbolisch. En vooral een leuk verzetje op atletiekvereniging AV’34 in het sportpark Orderbos. ,,Lekker even het hoofd leeg maken.’’