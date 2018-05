50Plus: stel omruilen grijze container in Apeldoorn uit

In plaats van de grijze bak, krijgen huishoudens in laagbouwwoningen een container met oranje deksel bij huis. Die is bestemd voor plastic, blik en drankkartons. Restafval moet dan in een zak naar een ondergrondse container in de buurt worden gebracht. Wie echt een grijze container bij huis wil houden, betaalt daar extra voor. In juni begint die omruiloperatie in twee buurten in Apeldoorn-Zuid.