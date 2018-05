50Plus wil actie Apeldoorn tegen verwijderen brievenbussen

50 Plus wil weten of de gemeente door de postbezorger is ingelicht over de maatregelen. Mocht dat zo zijn dat wil raadslid Philip de Groot weten waarom de gemeenteraad daar niet over is ingelicht. De Groot vraagt zich verder af welke lokale (consumenten)organisaties hebben geadviseerd over welke brievenbussen er verwijderd kunnen worden. 'Is onderzocht of bovenvermelde organisaties een goede afspiegeling vormen van de Apeldoornse bevolking, met name waar het gaat om personen die minder mobiel zijn?'