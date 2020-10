7 jaar cel voor kok na bloedbad bij afhaalchinees Apeldoorn: ‘Ik zou ontslagen worden’

Hoewel Wang zo'n vier liter bloed verloor, overleefde hij het drama wel. Al is daarmee ook alles gezegd. De Apeldoorner (46) is niet alleen letterlijk voor het leven getekend - zijn gezicht zit vol littekens - hij hield er ook hersenletsel, zenuwschade en een enorm trauma aan over. Het lijkt een utopie dat hij ooit nog kan werken. Het restaurant aan de Zwolseweg is inmiddels al verkocht.

Volledig scherm Lin Wang, hier te midden van zoon Darlie en vrouw Hua Lu, hield behalve een gehavend gezicht nog veel meer schade aan de steekpartij over. © Foto Rob Voss

Hoe het daar die donderdagmiddag zo mis heeft kunnen gaan, kon Q.Y. op de zitting van 29 september niet echt verklaren. ,,Ik voelde me heel depressief en verdrietig, nadat de baas de dag ervoor had gezegd dat ik ontslagen zou worden. Ik had acht jaar lang goed voor hem gewerkt en was bang dat ik daardoor mijn verblijfsvergunning kwijt zou raken.”

Quote Ik weet niet waarom ik dat mes heb gepakt en ben gaan hakken Q.Y., Dader

Volledig scherm © Persbureau Heitink

Toen hij Wang om uitleg vroeg, ging het hopeloos mis. Een handgemeen ontaardde uiteindelijk in een slachtpartij. ,,Ik weet niet waarom ik dat mes heb gepakt en ben gaan hakken. Vanaf dat moment is mijn hoofd blanco. Sorry dat ik dit gedaan heb”, stamelde de verdachte, die de officier van justitie twee weken terug zeven jaar cel tegen hem hoorde eisen.

Schadevergoedingen

Hoewel Q.Y. volgens zijn advocaat uit noodweer handelde, sloot de rechtbank zich daar vandaag niet bij aan. ‘De man pakte namelijk het hakmes toen het slachtoffer voor het restaurant stond om de politie te bellen en pleegde het misdrijf toen het slachtoffer het mes van hem af wilde pakken Er was dus geen sprake van een situatie waarin de man zich moest verdedigen.’

Verder bepaalde de rechtbank dat Q.Y. Wang een schadevergoeding van bijna 43 duizend euro moet betalen. Ook moet hij aan zowel de echtgenote als de twee thuiswonende zoons van Wang ieder een schadevergoeding van 17,5 duizend euro betalen.

De Stentor maakte destijds onderstaande beelden vlak na de aanval: