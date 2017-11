7 jaar cel voor transport drugs en wapens over de A1

De chauffeur van de vrachtwagen – een 51-jarige man uit Utrecht – werd donderdag door de rechtbank in Zwolle vrijgesproken. De vrachtwagen met logo van een bloemenhandel werd op 21 februari de snelweg af geleid. Achter een rij wagentjes met volgens de politie verwelkte bloemen werd een forse hoeveelheid drugs aangetroffen. In dozen werden ook de zware wapens gevonden.

Dekmantel

Verdachte Jacob G. zei op de zitting twee weken terug geen idee te hebben waar de drugs en wapens vandaan kwamen. Hij meende dat iemand anders ze in zijn vrachtwagen gestopt had. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan de bloemenhandel als dekmantel gebruikt te hebben. Zijn advocaat meent dat het onderzoek al veel eerder dan die doorzoeking langs de snelweg begon. Zo zou zijn cliënt stelselmatig gevolgd zijn door de politie. Omdat er geen vermoeden kon zijn dat die drugs en wapens in de vrachtwagen lagen, was de doorzoeking onrechtmatig.

Zware criminaliteit

De rechtbank ging niet mee in dat verweer. Het onderzoek ving aan op het moment dat de agenten de drugs en wapens aantroffen. De politie bleef daarmee binnen de grenzen van haar bevoegdheden, aldus de rechtbank Overijssel. De rechtbank rekent de man ook het bezit van de zware vuurwapens zwaar aan. Dergelijke pistoolmitrailleurs met geluidsdempers ,,worden uitsluitend in de zware criminaliteit gebruikt'', aldus de voorzitter. Tegen G. was ook 7 jaar cel geëist. De chauffeur is, zoals ook gevraagd door het Openbaar Ministerie, vrijgesproken omdat niet bewezen is dat hij van de lading wist.