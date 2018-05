70-jarige fietsster ernstig gewond bij aanrijding met auto in Ugchelen

VIDEO Eerst een frietje, daarna pas staken bij VHP in Ugchelen

15:53 Patatje, frikandelletje, beetje mayo erbij... Smaakt-ie, collega's? De sfeer is gemoedelijk aan de poort bij VHP in Ugchelen. De vastberadenheid is er echter niet minder om. Als het bedrijf niet over de brug komt met betere cao-voorwaarden volgen binnen een paar weken drastischer acties.