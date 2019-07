70 procent van inwoners Apeldoorn wil vuurwerkvrije zones

Zorgwonin­gen Westpoint van de baan; buurt vreest opnieuw overlast in Apel­doorn-West

6:01 Zorgen over de invulling van het voormalige stadskantoor Westpoint houden omwonenden opnieuw in hun greep. Een plan om de voormalige kantoorkolos grotendeels in te vullen met zorgwoningen blijkt van de baan. Daardoor vreest de buurt opnieuw voor overlast.