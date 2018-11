75 postpakketten gingen in vlammen op bij de Karwei: Wat gebeurt er nu met mijn sintcadeau?

video Tiendui­zend kinderen genieten van ASK's 'Arthur' in Apeldoorn

10:17 Ongeveer tienduizend basisschoolleerlingen uit Apeldoorn en omgeving bezoeken deze week de voorstelling van het ASK-theater in Theater Orpheus. Het is een jaarlijkse traditie. Vrijwilligers van het Apeldoornse theatergezelschap doen dit al voor de 117de keer, in de week voor Sinterklaas. Een cadeautje voor de kinderen.