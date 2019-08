80.000 euro buit bij grootschalige WhatsApp-fraude: 17 'geldezels' opgepakt in regio Apeldoorn

De arrestanten, in de leeftijd van 16 tot 72 jaar, hebben volgens de politie vermoedelijk meer dan 80.000 euro buitgemaakt. De politie omschrijft de zeventien personen als ‘geldezels’. Ze worden ervan verdacht meegewerkt te hebben aan fraude via WhatsApp door hun bankrekening ter beschikking te stellen.

Whaling

Bij het zogenoemde whaling doet de dader zich voor als familie, vriend of collega van het slachtoffer die zijn of haar telefoon is kwijtgeraakt en een nieuw telefoonnummer heeft. Het WhatsApp-profiel is vaak voorzien van een foto van de persoon die de dader van Facebook of Instagram heeft gehaald. De dader vraagt vervolgens om geld over te maken.