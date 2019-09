80 boeren uit Oost-Nederland willen dinsdag met trekker over snelweg naar Den Haag

Eén van hen is rundvleeshouder Willeam Schoonhoven (41) uit Beemte-Broekland. ,,We doen dit, omdat we ons als boeren lang niks van ons hebben laten horen. We worden neergezet als milieuvervuilers en dierenmishandelaars, terwijl dat niet klopt. Ook moeten wij aan hoge Nederlandse eisen voldoen, terwijl buitenlandse boeren die hun vlees in Nederland verkopen dat niet hoeven. We willen daarvoor gelijke regels.”

Tachtig trekkers

De groep van twintig uit Apeldoorn vertrekt om half vijf 's ochtends vanuit Apeldoorn. Schoonhoven: ,,Daar komt een groep uit Oost-Nederland bij ons en verderop komt ook een groep vanuit de Veluwe bij ons, zodat we met zo'n tachtig trekkers die kant op gaan. Ik denk dat we er in totaal zo'n zeven uur over doen.”